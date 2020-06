Orlando-Calenda, botta e risposta sui social

Andrea Orlando (Fotogramma)

Botta e risposta via twitter tra Andrea Orlando e Carlo Calenda che oggi ha annunciato di voler dar vita a un movimento che sia una 'casa' per i riformisti. Per il vicesegretario dem, quella 'casa', c'è già e ed il Pd come dimostra l'indicazione di Paolo Gentiloni per l'Ue. Risponde Calenda citando Winston Churchill: "Alcuni uomini cambiano partito per amore dei loro principi; altri i loro principi per il partito. WSC. Un abbraccio e buona strada".

Controreplica di Orlando. "A parte che citi uno che ha cambiato sia partito che principi in nome dell’interesse nazionale. Ma comunque la nostra stella polare, mia e tua, è l’Europa e la nascita di questo governo fa un passo in quella direzione".