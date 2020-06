"Protegga l'Italia", Salvini twitta foto con crocefisso

(Foto Fotogramma)

La foto di un crocefisso in un'edicola campestre, accompagnato dal messaggio: "A protezione e difesa della nostra Italia, dei nostri valori, della nostra cultura, della nostra identità e della nostra libertà". Il post su Twitter è di Matteo Salvini che in un altro tweet scrive, a proposito del Conte bis: "Il governo delle poltrone, dei riciclati e dei poteri forti europei non avrà vita lunga. Opposizione in Parlamento, nei Comuni e nelle piazze, poi finalmente si vota e... si vince!!! Io non mollo e non mollerò mai Amici, per me viene prima l’onore dei ministeri.