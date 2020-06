Salvini: "Denunciato da comunista tedesca, è una medaglia"

(Foto Afp)

"Denunciato da una comunista tedesca, traghettatrice di immigrati, che ha speronato una motovedetta della Finanza: per me è una medaglia! Io non mollo, mai". Così Matteo Salvini su Twitter, rilanciando l'articolo dell'Adnkronos, sul commenta la sua iscrizione nel registro degli indagati dopo la denuncia presentata a luglio scorso dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete.