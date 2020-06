Salvini: "Prepariamo autunno di battaglia"

(Afp)

"Prepariamo un autunno di battaglia pacifica, democratica, ma determinata". Lo dice Matteo Salvini in diretta Facebook. "Prossimi mesi dovranno vedere gli italiani orgogliosi". Il leader della Lega spiega poi come per l'appuntamento di Pontida, il prossimo 15 settembre, "ci sono già 200 pullman organizzati da tutta Italia, c'è gente che viaggerà tutta la notte, pagandosi il viaggio di tasca sua, noi non facciamo come qualcuno che paga le gite". "Mi aspetto una marea di gente, da nord a sud", dice.