Bellanova posta foto: "E questo vestito va bene?"

(Foto da Twitter)

"Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?". Teresa Bellanova ironizza via Twitter sulle polemiche nate per il look scelto per la cerimonia di giuramento al Quirinale e posta una foto in camicia a pois.

Già questa mattina il ministro dell'Agricoltura aveva risposto agli haters scrivendo :"La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu".