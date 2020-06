Calenda a Salvini: “Bullo senza onore”

(Foto Fotogramma)

“Tu l’onore non sai cos’è”. Carlo Calenda si rivolge così a Matteo Salvini su Twitter. “A Di Maio ti sei precipitato a offrire di fare il Presidenre del Consiglio, l’Italia l’hai danneggiata facendo scene mai viste per un Ministro”, scrive l’europarlamentare. “Sei un bullo di cartapesta. Quanto mi sarebbe piaciuto affrontarti in una campagna elettorale. Ma arriverà. E sarai sconfitto”, aggiunge.