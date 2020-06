Meloni: "In piazza per ribellarsi a ignobile porcata"

(Fotogramma)

Perché scendere in piazza davanti a Montecitorio nel giorno della fiducia al governo Conte? "Perché vogliono far passare questa porcata ignobile come se fosse una cosa normale" e perché "se non ci si ribella sarà peggio: un Palazzo menefreghista continuerà a fare quello che vuole sulla pelle delle persone per salvaguardare le poltrone e gli amici degli amici". Sono le paroledi Giorgia Meloni, leader di Fdi, ai microfoni di Rtr 99, in vista della manifestazione in programma lunedì.

"Non puoi lamentarti -ha aggiunto- se consenti che tutto passi sulla tua testa: questa gente deve sapere che quello che sta facendo lo sta facendo contro il popolo e non è che stanno salvando il Paese", ha concluso Meloni.