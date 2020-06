Morani: "Meloni? Non è alla frutta, direttamente al digestivo"

(Fotogramma)

"Non sei alla frutta, sei proprio al digestivo". Alessia Morani torna a scontrarsi con Giorgia Meloni. Su Twitter la deputata Pd si rivolge nuovamente contro la leader di Fratelli d'Italia accusandola di divulgare una fake news. La discussione si è originata con la condivisione da parte di Meloni di un post che recita: "Per non dimenticare! Sei anziano e non riesci ad andare avanti? Ecco la geniale soluzione del Pd: regalare la tua casa alla banca con il prestito vitalizio ipotecario". La deputata ha poi concluso con un: "Ecco in che mani il M5S ha consegnato l'Italia".

Morani ha ricondiviso l'intervento e ha ironizzato. "Avete presente il detto essere alla frutta? La #Meloni è oltre: è al digestivo visto che pubblica sempre le stesse cose vecchie e false - si può leggere nel suo tweet, poi si rivolge direttamente alla leader FdI - Giorgia, tranquilla che qui l'unica ipoteca da fare è sulla tua salute mentale: curati. P.s non è una soluzione del Pd ma una legge dello Stato".