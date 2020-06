Rizzo: "Partito comunista in piazza 5 ottobre contro governo"

"Contro questo governo il Partito comunista terrà la sua manifestazione di opposizione sociale a Roma il 5 ottobre. Le altre manifestazioni annunciate dai partiti sono solo chiacchiere e distintivo. Noi siamo contro questo governo e per l'uscita dell'Italia dall'Ue, dall'euro e dalla Nato". Lo dice all'Adnkronos il segretario del Pc Marco Rizzo.

"Il mio alterco in tv con il neo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri? Nulla di strano: da tempo conduco una lotta alla maleducazione. E, ripeto, è stato anche fortunato...", aggiunge in relazione alla discussione che nel maggio scorso con Roberto Gualtieri nel corso della trasmissione 'Coffee break' su La7. In quell'occasione, come si vede nel video che gira in rete, Gualtieri fece un commento sull'intelligenza politica di Rizzo, il quale gli replico' che "fuori di lì non l'avrebbe fatto perché gli gonfiavo gli occhi".