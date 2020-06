Salvini: "Governo non smonti decreti sicurezza e quota 100"

(Fotogramma)

''Noi vigileremo perchè non smontino tutto, quota 100, i decreti sicurezza, quanto fatto sull'immigrazione, il commercio, la scuola... A testa alta, vigileremo perchè non smontino quello che abbiamo montato solo per fare un dispetto a Salvini... Anche perchè prima o poi si tornerà a votare. Questi non sono d'accordo su nulla. Spero che la sinistra solo per fare un dispetto a Salvini non ci porti indietro di 2-4 anni...''. Lo ha detto Matteo Salvini a Sky tg24. ''Sono contento -ha sottolineato- che la Lega non abbia partecipato a questo imbarazzante mercato delle vacche''.