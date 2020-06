Saviano punge Salvini: "E' in ultime pagine, cerca visibilità"

(Fotogramma)

"Eccolo qua, è tornato in campagna elettorale (per sua scelta) e quindi spera in una visibilità di riflesso, dato che da un po' le giornate si aprono con Salvini confinato nelle ultime pagine della cronaca politica; per uno abituato a tenere il Paese in continua fibrillazione, deve essere dura". Si apre così il post con cui Roberto Saviano si riferisce a Matteo Salvini. In precedenza il leader della Lega aveva ironizzato su una dichiarazione dello scrittore (“La cocaina ti attiva con il mondo”...). "Questo è pericoloso!", il commento di Salvini.

"Vedrete che tra poco comincerà di nuovo a promettervi che mi toglierà la scorta, poi vi dirà che non è di sua competenza, poi vi dirà che abbasserà le tasse, eccetera eccetera. Poi, con la coda di paglia, si darà alla fuga prima di ogni manovra economica", prosegue Saviano. "Lui è così. Però si rassegni l’ex Ministro della Mala Vita, è il potere a pretendere attenzione, non chi lo ha perduto, peraltro in maniera ridicola".