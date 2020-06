Caso Sanfilippo, parla il Cdr Gr e Radio1

(Fotogramma)

"Sulla vicenda Sanfilippo, il Cdr del Giornale Radio e di Radio 1, sentito sia il direttore che lo stesso Sanfilippo, ribadisce che i giornalisti della testata sono e saranno sempre totalmente contrari al linguaggio d'odio presente nei media e nella società civile, consapevoli di dover essere un esempio nel delicato ruolo dell'informare. Radio 1 e il Giornale Radio continueranno a contraddistinguersi per la professionalità, la sobrietà e l'imparzialità nei contenuti delle trasmissioni e dei suoi giornalisti, nel rispetto della deontologia professionale e delle leggi. Resta la necessità di una policy condivisa che regolamenti l'accesso e l'uso dei social da parte dei propri dipendenti, come sollecitato non da oggi dall’Usigrai, e che anche il cdr auspica che veda la luce al più presto". E' quanto si legge in una nota del cdr del Giornale Radio e di Radio 1.