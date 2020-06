Meloni: "Conte bis avrà numeri, perché la colla per poltrone è ottima"

(Fotogramma)

"Io credo che alla fine questo Governo avrà i numeri perché la qualità della colla che si sta utilizzando per attaccarsi alle poltrone è comunque di un'ottima qualità". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine dell'appuntamento all'Hotel Savoia Regency di Bologna dal titolo 'No al patto della poltrona, vogliamo votare', risponde a chi le chiede cosa si aspetta dal voto di fiducia che il premier Giuseppe Conte martedì chiederà al Senato. "Confido - aggiunge - che non andranno molto avanti perché, obiettivamente, quando la colla è solo l'interesse dura poco".

Alla manifestazione di lunedì davanti a Montecitorio "Forza Italia non ci sarà. Ognuno fa le sue scelte", ha aggiunto la deputata Fdi riguardo all'assenza dei forzisti alla manifestazione indetta per il 9 settembre contro il governo giallorosso.

"Mi dispiace - sottolinea Meloni - perché ci saranno in realtà molti elettori di Fi dalle adesioni che stiamo avendo e dalle persone che ci stanno scrivendo. Tanta gente, e non truppe cammellate di partito, si sta muovendo verso questo evento, c'è gente che non conosco, che non ho mai visto in piazza, chi vuole venire a dire la sua, quindi spero che gli italiani, tutti quelli che votano centrodestra ma anche quelli che non l'hanno votato siano in piazza per dire che la democrazia non è questa".