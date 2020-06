Rai valuta sospensione cautelativa per Sanfilippo

(Fotogramma)

La Rai, a quanto si apprende, starebbe valutando una sospensione cautelativa per Fabio Sanfilippo, caporedattore di Radio Rai, dopo le affermazioni su Matteo Salvini fatte dal giornalista sul proprio profilo Facebook. In una nota ufficiale di ieri sera Viale Mazzini aveva annunciato l'avvio di un procedimento disciplinare urgente nei confronti di Sanfilippo, definendo "gravissime" le sue parole sul leader della Lega. Il procedimento si tradurrebbe quindi in una sospensione cautelativa del giornalista.