Il 5S Trizzino: "Alleanze col Pd? In Umbria ed Emilia non può vincere destra"

"Credo che il Movimento abbia davanti a sé scelte importanti da fare, tra cui quella di una riforma elettorale che consenta per il futuro governi stabili. La legge attuale ha mostrato tutti i suoi limiti e credo di poter affermare che quasi tutti la vogliono modificare". Lo dice, parlando con l'Adnkronos, il deputato del M5S Giorgio Trizzino. E sulla possibilità di replicare l'alleanza tra 5 Stelle e Pd anche su scala locale, il pentastellato non esclude nulla: "Sulle alleanze posso dire solo che le prossime elezioni in Umbria ed Emilia non le può vincere la destra".