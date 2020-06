Bellanova: "Niente titolo di studio? Non è valore né frustrazione"

(Fotogramma /Ipa)

"Per me non è un valore non avere un titolo di studio superiore, ma neppure la vivo come una frustrazione. Non l’ho mai nascosto che non ho potuto proseguire . Ma ai ragazzi che incontro dico: studiate, studiate, studiate. Perché più si sa, più si può". Così il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, che su Twitter interviene sulle polemiche nate dal suo curriculum scolastico, fermo alla terza media, rilanciando un'intervista rilasciata a Repubblica.