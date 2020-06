Salvini vs Grillo: "Prima di dare lezioni guarda in casa tua"

(Fotogramma)

"Grillo? Prima di dare lezioni agli altri guarda che succede a casa tua. E non aggiungo altro. Guarda cosa succede sotto al tuo naso e domandati se hai sbagliato qualcosa". A Domodossola ieri sera per un comizio, Matteo Salvini si rivolge al garante del M5S e colpisce duro dal palco. Poi l'attacco a Renzi e Di Maio, che "sono due bambini che per paura di perdere sono scappati col pallone. Ma gli italiani quel pallone se lo andranno a riprendere".