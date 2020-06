Speranza apre: "Con 5S alleanza anche alle regionali"

(Fotogramma)

Di un alleanza con il M5S alle amministrative "se ne può parlare anche subito, già per le prossime elezioni regionali". Lo dice il ministro della Salute in quota Leu, Roberto Speranza, in un'intervista al 'Corriere della Sera', in cui sottolinea che il governo con i nemici storici "è una vittoria politica che rafforza la democrazia italiana". E aggiunge: "Questa non è un’alleanza di un giorno o di una stagione eccezionale, ma il tentativo strategico di costruire un nuovo orizzonte per il Paese. Gli italiani lo capiranno".

Quanto a un eventuale sbilanciamento dell'esecutivo a favore del Pd e Leu, Speranza spiega: "Non credo. Con i 5 Stelle c'è un terreno comune. Non sarà facile, ma la rotta è segnata. I problemi del Paese sono tanti e gravi. Vengo da una scuola politica per cui governare è lavorare giorno e notte, non fare un tweet. Questione sociale, lavoro e rivoluzione verde devono essere il fuoco di questo progetto, che parte da Roma, ma avrà ricadute sul territorio". E conclude: "Le istituzioni sono sacre e consiglio, prima di tutto a me stesso, umiltà, serietà, rigore. Nel primo Cdm ho trovato questo spirito. Dobbiamo chiudere la stagione degli scontri, dell’odio e degli insulti".