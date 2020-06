Bagno di folla per Salvini tra selfie e baci al crocifisso

(Foto Adnkronos)

Bagno di folla per Matteo Salvini in piazza Montecitorio, tra abbracci, selfie, incoraggiamenti e strette di mano. "Non mollare", ripetono al leader della Lega le persone che partecipano alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. All'interno della Camera, il premier incaricato Giuseppe Conte chiede la fiducia per il governo sostenuto da Pd e M5S. "Gli mando un saluto, dico no ai poltronari che sono chiusi nel palazzo perdendo onore e dignità, hanno vergogna a chiedere il voto degli italiani, ma noi non molliamo", dice Salvini.

"Se per far dispetto a me si dovesse tornare indietro su quota 100 e tornare alla Fornero, o sul decreto sicurezza, li facciamo uscire da quel palazzo", afferma ancora prima di fissare il prossimo appuntamento. "Ci rivediamo in piazza il 19 ottobre, magari a piazza San Giovanni, senza bandiere", dice Salvini: sceso dal palco di Montecitorio, tira fuori il rosario. Baci al crocifisso, tra flash e telecamere per il leader della Lega.