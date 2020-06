Berlusconi: "Al governo ci sono due partiti comunisti"

(Fotogramma)

"Oggi al governo ci sono due partiti comunisti...prima mi battevo con uno, oggi sono due...". Silvio Berlusconi parla ai gruppi parlamentari di Fi nella sala della regina di Montecitorio e con una battuta lancia una stilettata al nascente governo giallorosso, formato da Pd e M5S. "Ci sono due partiti comunisti al governo, uno da salotto, il Pd, e uno da strada, i Cinque stelle...", dice rivolgendosi ai deputati. Come riferiscono fonti azzurre, Berlusconi ha proposto un tavolo comune del centrodestra in parlamento per coordinare opposizione al Conte Bis nel migliore dei modi.