Delrio: "Revoca possibile su alcune concessioni autostradali"

(Fotogramma)

Sulle concessioni autostradali “siamo stati molto chiari: la revisione dei sistemi concessori, non solo autostradali, è importante per tutelare sempre al meglio l’interesse pubblico". Lo ha detto a Sky Tg24 il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio.

Alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca. Questo è un ragionamento nelle mani del Presidente del Consiglio e dei giudizi che daranno rispetto alla tutela degli interessi dello Stato per evitare anche contenziosi. Ci sentiamo molto garantiti da un percorso trasparente e serio che è stato concordato”.