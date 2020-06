Fdi-Lega in piazza, "elezioni subito"

"Elezioni subito". E' il coro che si alza da piazza Montecitorio (Video) (Foto), gremita per la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia contro il governo guidato da Giuseppe Conte. "Tutta questa gente chiede di votare. Il popolo si ribella alla truffa" del Conte bis, dice Giorgia Meloni, leader di Fdi. "Oggi in piazza Montecitorio è "un vaffa day per i 5 stelle", aggiunge, puntando il dito contro "i ladri di democrazia".

"Gli mando un saluto, dico no ai poltronari che sono chiusi nel palazzo perdendo onore e dignità, hanno vergogna a chiedere il voto degli italiani, ma noi non molliamo", dice il leader della Lega, Matteo Salvini, accolto con un'ovazione. "Se per far dispetto a me si dovesse tornare indietro su quota 100 e tornare alla Fornero, o sul decreto sicurezza, li facciamo uscire da quel palazzo", afferma ancora prima di fissare il prossimo appuntamento. "Ci rivediamo in piazza il 19 ottobre, magari a piazza San Giovanni, senza bandiere".

"Oggi questo è il posto migliore dove essere, in piazza", dice il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Questo è un governo tra partiti bocciati dagli italiani. Di queste piazze ce ne devono essere tantissime, perché tantissimi sono i guai che farà questo governo", aggiunge.

"Renzi, Di Maio, fuori dai c..., il popolo vuole libere elezioni", è uno degli slogan che si alzano, mentre sul palco si alternano a parlare politici e amministratori locali del partito di Meloni. Tutti chiedono "elezioni subito, contro i ladri di poltrone" . Non viene risparmiato il premier Conte, a cui vengono indirizzati fischi e cori 'buffone-buffone'.