Meloni: "In piazza contro i ladri di democrazia"

(Adnkronos)

"Tutta questa gente chiede di votare. Il popolo si ribella alla truffa". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si esprime così dal palco allestito a piazza Montecitorio, dove migliaia di persone sono affluite mentre all'interno della Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiede la fiducia per il governo formato con il sostegno di Pd e M5S. "Oggi in piazza Montecitorio è "un vaffa day per i 5 stelle", aggiunge Meloni, puntando il dito contro "i ladri di democrazia".