Salvini in piazza, baci e abbracci per leader Lega

(Foto Adnkronos)

Al grido di "Matteo! Matteo!" la piazza di Montecitorio accoglie il leader della Lega, Matteo Salvini, appena arrivato alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Salvini è stato sommerso con abbracci e baci da alcune persone che partecipano all'evento. "Gli mando un saluto, dico no ai poltronari che sono chiusi nel palazzo perdendo onore e dignità, hanno vergogna a chiedere il voto degli italiani, ma noi non molliamo", dice Salvini, chesceso dal palco di Montecitorio, tira fuori il rosario. Baci al crocifisso, tra flash e telecamere per il leader della Lega.