Salvini: "Mi processino pure, io a testa alta in tribunale"

(Afp)

"Mi processino pure". Matteo Salvini, su Twitter, si dice pronto ad andare "a testa alta nei tribunali" per i "diversi processi" legati ai provvedimenti adottati per chiudere i porti. "Il governo a guida PD proverà a riaprire porti che ho chiuso con fatica e a costo di diversi processi: ma io in quei tribunali ci andrò a testa alta, perché ho difeso l’onore e la sicurezza del mio Paese", twitta il leader della Lega.

"Che mi processino pure, non importa, so di parlare a nome di milioni di italiani. E se torneranno a distribuire immigrati, in Emilia-Romagna e nel resto d’Italia, chiederò ai nostri governatori e ai nostri sindaci di dare un’unica risposta: no, no, NO!", aggiunge.