Tosi attacca: "Salvini in piazza contro se stesso, follia politica"

"Non so se sia un disturbo della personalità politica, ma #Salvini in piazza sta protestando contro se stesso, dato che il governo giallorosso è opera della sua follia politica. E la #Meloni di conseguenza sta protestando contro Salvini" su Twitter Flavio Tosi, ex Lega Nord, leader del partito politico Fare! critica Matteo Salvini e Giorgia Meloni.