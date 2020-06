Toti: "In piazza contro un governo che farà tanti guai"

(Fotogramma)

"Oggi questo è il posto migliore dove essere, in piazza". Così Giovanni Toti, parlando in piazza a Montecitorio, dove va in scena la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia contro la nascita del secondo governo Conte.

"Questo è un governo tra partiti bocciati dagli italiani. Di queste piazze ce ne devono essere tantissime, perché tantissimi sono i guai che farà questo governo", aggiunge il leader del partito Cambiamo!.

"Tanti dicono che non dovremmo essere qui: non sono d’accordo! Oggi non c’è posto migliore di questa piazza, dove tutti gli italiani possono dire NO al #Governo del Palazzo ed esprimere quel dissenso che avrebbero espresso nelle urne, se avessero potuto!", si legge in un post su Twitter.