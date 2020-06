Casellati si rivolge a Salvini ma lo chiama 'Casini', lui: "Questo no"

(Afp)

In aula qualche attimo di sorpresa quando la presidente del Senato, Elisabetta Casellati , chiede "senatore Casini, concluda per favore", rivolgendosi però al leader della Lega Matteo Salvini, che stava avviandosi verso la fine del suo intervento in aula durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte bis.

Il leader della Lega ha ironizzato: "Casini no, questo no..." e poi ha proseguito fino alla conclusione.