(Foto Adnkronos)

Siparietto tra Giovanni Floris e Luigi Di Maio nel corso della trasmissione 'diMartedì'. Il giornalista e conduttore della trasmissione di La7 ha voluto 'sondare' con una battuta la conoscenza dell'inglese del neo ministro degli Esteri. "Do you speak english?", chiede Floris. "Yes, very well", la risposta del capo politico 5 Stelle.