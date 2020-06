Gabrielli: "Mai offeso da magliette di Salvini"

(Fotogramma)

"La gente non è idiota". A margine dell'inaugurazione della nuova sala operativa della Questura di Napoli, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in merito all'abitudine dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di indossare magliette delle forze dell'ordine ha spiegato che secondo lui "Salvini veramente le utilizzava come una modalità per farsi sentire parte integrante".

"La gente non è idiota - ha proseguito Gabrielli - . Ma secondo voi un ministro dell'Interno che è l'unica autorità di pubblica sicurezza, vertice politico della Polizia, ha bisogno di una t-shirt per riaffermare questa sua funzione? Perché così facendo si immagina che i cittadini siano una banda di idioti, che hanno bisogno di una t-shirt, di un vessillo per riaffermare una cosa di questo genere. E io non mi sono sentito offeso".

"E' più facile parlare e farsi comprendere con chi parla il tuo stesso linguaggio però questo non è un giudizio di valore", ha aggiunto parlando della nomina del nuovo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "L'ho sempre dichiarato - ha aggiunto Gabrielli - il ministero dell'Interno ha più bisogno di un ministro politico che tecnico".