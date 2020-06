Paragone: "Farò discorso durissimo contro Conte"

(Fotogramma)

La notte ha portato consiglio? "A chi, a loro? Speriamo, ma non credo". Risponde con una battuta ai cronisti il senatore del M5S Gianluigi Paragone, arrivando a Palazzo Madama. Alla domanda se uscirà dall'Aula in occasione della fiducia, Paragone risponde di no. Poi, parlando in buvette con alcuni senatori grillini, l'esponente 5 Stelle annuncia: "Farò un discorso durissimo contro Conte".