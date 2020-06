"Non è possibile allearsi con chi ha scelto Renzi". Lo dice Matteo Salvini ai giornalisti in Senato, rispondendo a chi gli chiede se sarebbe possibile un nuovo governo con Luigi Di Maio. "La Lega non va con chi sceglie Renzi", sottolinea. "La faccia dice più di mille parole, evidentemente c'è qualcuno che non ha la coscienza a posto".