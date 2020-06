Salvini: "Sto già lavorando al nuovo governo"

(Fotogramma/Ipa)

"Conte dice 'io traditore'? Se c'è qualcuno che ha tradito, promettendo 'mai con il Pd', con il partito di Bibbiano, di Renzi e Boschi" è il premier Conte. "Non so cosa gli hanno promesso, da lui mi aspetto un'idea di Italia, non insulti quotidiani a Salvini, non so perché è ossessionato da me". Così Matteo Salvini, parlando in sala stampa al Senato. "Io - assicura - sono contento che la Lega non c'è, sto già lavorando al nuovo governo". "Faremo opposizione democratica dentro e fuori i palazzi", assicura il leader della Lega.

Quanto al governo giallorosso, che oggi chiede la fiducia a Palazzo Madama, dice: "In un Paese democratico questo governo che non ha senso non sarebbe nato. Siamo in una fase di transizione democratica, diciamo così".

A chi gli chiede se sarebbe possibile un nuovo governo con Luigi Di Maio risponde: "Non è possibile allearsi con chi ha scelto Renzi. La Lega non va con chi sceglie Renzi". Infine, riferendosi al fatto che lui non ha tradito il patto con gli alleati del centrodestra, ha affermato: "E' diverso, erano stati loro a dirmi di provare di fare il governo con il M5S. Erano stati loro a dirmi, pur di non andare a votare, di provare con i 5Stelle".