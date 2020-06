Sandro Veronesi: "Oggi avrei fatto saltare i denti a parecchi leghisti"

(Fotogramma)

"Io so una cosa per certo: se per caso mai fossi stato eletto al Senato, oggi avrei fatto saltare i denti a parecchi leghisti prima che i valletti riuscissero a fermarmi. Lo dico da padre". Lo afferma su Twitter lo scrittore Sandro Veronesi mentre al Senato è in corso il dibattito prima del voto di fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte.