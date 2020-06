Senatrice a vita Cattaneo: "Sì alla fiducia"

(Fotogramma)

"Ho compreso i rischi e le possibili conseguenze di una crisi" con la manovra di bilancio alle porte, "quindi credo che sia mio dovere evitare questo rischio ai cittadini". Lo ha detto la senatrice a vita, Elena Cattaneo, in aula Senato spiegando che voterà la fiducia al governo.

La senatrice Cattaneo ha spiegato che il suo non sarà un "sì incondizionato" al governo ma che sarà legato "di volta in volta ai singoli temi". In particolare, la senatrice a vita ha chiesto che il nuovo esecutivo metta la ricerca come punto prioritario e che non si tocchi la legge sui vaccini: "E' una legge preziosa, non va smontata".