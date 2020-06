Tutti in fila al Senato per salutare Bellanova, baci e strette di mano

Molti i senatori in processione per salutare la neo ministra Teresa Bellanova, seduta tra i banchi del governo, nella giornata caratterizzata dal voto di fiducia al governo. Sono state svariate le manifestazioni di affetto nei confronti della senatrice. Tanti colleghi si sono avvicinati per abbracciarla e salutarla. Poi Bellanova si è alzata ed è salita tra i banchi del Pd per salutare Anna Rossomando, Luigi Zanda e altri colleghi.

Nei giorni scorsi, dopo il giuramento, la ministra è stata oggetto di attacchi per la mise scelta per l'appuntamento al Quirinale.