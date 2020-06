Zingaretti: "Salvini ha fatto un drammatico errore"

(Afp)

"Basta con la stagione dell'odio e del preconcetto. Guai a pensare che possa esistere un governo fatto tra nemici...''. Lo ha detto Nicola Zingaretti a 'Di Martedì' su La7.

''Rispetto Salvini come avversario, ma è palese che ha fatto un drammatico errore: per troppi mesi ha fatto solo campagna elettorale, non preoccupandosi di garantire un governo serio al Paese'', ha aggiunto.

"Guai a noi del Pd a chiuderci solo nella dimensione del governo - ha concluso - Penso che Di Maio mi consideri un alleato. Io ho una squadra valida di ministri del Pd, ma considero della mia squadra anche i ministri del Movimento 5 stelle''.