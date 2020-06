Briatore: "Niente destra o sinistra, in campo per italiani"

"Il movimento del Fare è indipendente, non è legato ad alcun partito, né di destra né di sinistra". Flavio Briatore, su Instagram, prosegue nell’operazione di lancio del suo Movimento. "Facciamo proposte e formuliamo soluzioni pratiche e concrete, per dare un futuro al Paese: al servizio unicamente degli Italiani", scrive il manager su Instagram, mostrando anche il simbolo del Movimento: un freccia alata stilizzata con i colori della bandiera italiana.

















Sono molti che, in risposta al post, invitano Briatore a non mollare: "Vai avanti", "Bravo Flavio, ci vorrebbero più persone come te alla guida di questo paese", "Un grande imprenditore non può che far bene all’Italia...!". Ma c'è anche chi è scettico: "Mi piacerebbe sapere il perché di questa tua scelta. Non sono critico, anzi! Vorrei sapere lo scopo (o vari scopi) di creare questo 'partito', o meglio questo movimento per gli italiani".