Calenda: "Governo per evitare aumento Iva? Una cazzata"

(Fotogramma)

"Questa storia dell’aumento Iva con le elezioni a novembre è una beata cazzata". È il tweet perentorio di Carlo Calenda che, come di consueto, interagisce con follower e utenti. "Cortesemente depennatela dalle ragioni, che pure ci sono, per fare il governo giallo/rosso (continuo a metterci una / in mezzo per ottimismo)", afferma l'europarlamentare in relazione alla nascita del governo formato da M5S e Pd.