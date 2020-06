Casaleggio: "Rousseau riferimento mondiale per democrazia partecipata"

(Fotogramma)

"Siamo orgogliosi che anche i nostri iscritti ci riconoscano la qualità di un duro lavoro che, in questi anni, grazie al coinvolgimento di professionisti di altissimo livello, ci ha permesso di migliorare Rousseau elaborando una nuova ed efficiente piattaforma di democrazia partecipata che martedì scorso ha permesso di stabilire il record mondiale per una votazione politica online in un solo giorno: quasi 80.000 iscritti hanno partecipato ad una scelta fondamentale per il futuro del nostro Paese contribuendo a scriverne la storia. Una possibilità che solo il Movimento 5 Stelle dà ai propri iscritti". Lo dichiarano Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau e i tre soci Enrica Sabatini, Pietro Dettori e Max Bugani, commentando i risultati del sondaggio interno sull’esperienza di voto inviato agli iscritti al termine della votazione sul nuovo governo, che ha raccolto 25.239 risposte. Un esito che porta Casaleggio ad annunciare: "Vogliamo portare Rousseau e il nostro Paese a diventare un punto di riferimento per la democrazia partecipata nel mondo".

Altissimo il gradimento della nuova Area Voto (94,59%) così come molto positivi i feedback sulla semplicità di voto (97,78%) e sulla comprensibilità del quesito (99,58%). “Rousseau - commentano - viene sviluppata 'a quattro mani' insieme ai nostri iscritti il cui parere per noi è fondamentale prima, durante e dopo il voto. Il loro impegno attivo, infatti, non si esaurisce al termine della votazione, ma prosegue con la partecipazione ad un sondaggio. I loro feedback, i suggerimenti e le critiche così come gli attacchi e i rilievi che abbiamo ricevuto dal mondo esterno, ci hanno permesso in questi anni di migliorarci e di elaborare un sistema estremamente solido, rapido e sicuro".

"Ad esempio -proseguono- grazie ai loro suggerimenti abbiamo aggiunto le schede di approfondimento durante le votazioni; alcune richieste che arrivano dagli utenti sono di estendere gli orari di voto (una richiesta che, quando ci è stato possibile, abbiamo soddisfatto estendendo il voto anche alla fascia notturna) o di potenziare il servizio di assistenza iscritti via email come abbiamo già fatto con il servizio assistenza live settimanale sulla pagina Facebook dell’Associazione Rousseau".

"Per quanto riguarda gli accessi - proseguono il presidente e i soci dell'Associazione Rousseau - quasi il 64% dei nostri utenti raggiunge la piattaforma attraverso dispositivi mobile e il 33% da postazione desktop. Grazie a questo costante lavoro di miglioramento il gradimento di chi utilizza la piattaforma è altissimo e sfiora il 95% ma c’è ancora tanto da fare; il progetto Rousseau non si limita alle operazioni di voto ma permette oggi ai cittadini di proporre leggi, organizzare incontri in ogni parte del Paese, formarsi attraverso corsi online o con eventi come la scuola di “Open Comuni” che inaugureremo sabato a Roma.”

“Siamo pionieri - conclude Davide Casaleggio - in un settore ancora inesplorato e puntiamo all’eccellenza. Vogliamo portare Rousseau e il nostro Paese a diventare un punto di riferimento per la democrazia partecipata nel mondo".