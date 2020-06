Marcucci: "Gira voce di partito Renzi, io non ho notizie"

(Fotogramma)

"Che ci sia una forte dialettica dentro un partito è una cosa mi piace. E dentro questa dialettica nel Pd ci sono anche le posizioni di Renzi. Oggi gira voce di un partito nuovo Renzi: io non ho notizie di questo ne che vi siano operazioni in corso di questo tipo al Senato. Poi ognuno farà sue scelte ma io da capogruppo miro all unità del Pd". Lo ha detto il capogruppo Pd, Andrea Marcucci, alla Stampa estera.

"Non si cancella un anno di duro scontro parlamentare. Qualche imbarazzo si è visto, è inutile negarlo. Ma ci sono le condizioni per superarlo. Sta a ognuno di noi impegnarci affinché questa maggioranza abbia quel collante anche personale che serve", ha aggiunto replicando a chi gli ha fatto notare la lo scarso feeling, la mancanza di amalgama con i 5 Stelle.

"Io e Delrio abbiamo lavorato con i capigruppo M5S sul programma, c'è stato grande rispetto reciproco E hanno aiutato molto la nostra capacità di confronto sulle nostre questioni di programmatiche. Noi abbiamo lavorato affinché ci fosse un governo, una maggioranza è un programma di tutti".