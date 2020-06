Renzi: "Per Salvini legge del contrappasso"

(Fotogramma)

"Per Salvini serve un sistema in cui si sappia la sera stessa delle elezioni chi ha vinto. Desideri bellissimi. Bastava un sì al referendum costituzionale. Ha vinto il No e adesso ci teniamo i governi di coalizione e il bicameralismo paritario. Si chiama legge del contrappasso". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.