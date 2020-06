Fornero: "Salvini imbonitore impaurito"

(Fotogramma)

Elsa Fornero è riuscita a non perdere la calma quando Matteo Salvini l'ha attaccata "grazie a una forza interiore che lui ha dimostrato di non avere, lo abbiamo visto quasi impaurito". L'ex ministro del Lavoro del governo Monti ne ha parlato a "Circo Massimo" su Radio Capital, ammettendo che con la formazione del nuovo governo, "abbiamo evitato un grosso rischio, quello di un governo che ci avrebbe isolati non solo in Europa ma nel mondo, e che avrebbe condotto e radicalizzato delle politiche incattivite come quelle che abbiamo visto negli ultimi 14 mesi".

"Ma - avverte - non dobbiamo esagerare nel creare un ottimismo che potrebbe trasformarsi in delusione". Le dichiarazioni di Salvini, ma anche di esponenti del governo a lui vicini come Borghi e Bagnai, hanno provocato più volte impennate dello spread: in questi mesi l'Italia ha pagato una Salvini tax? Per Fornero "sicuramente è così. Si possono anche criticare i mercati, i leader degli altri Paesi e le istituzioni, ma ci vogliono argomenti e non solo sparate. Ci vuole pacatezza e ci vuole anche autorevolezza, e Salvini non ne ha. È solo stato un grande imbonitore", conclude Fornero.