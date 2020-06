Look e titolo di studio, la replica di Teresa Bellanova

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Le critiche sui social non mi hanno ferita, non mi faccio ferire da queste cose. Ma mi sono irritata perché il Paese ha altre questioni più importanti di cui parlare del mio abbigliamento e penso che le persone debbano essere valutate per quello che fanno". Così la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Sul titolo di studio, aggiunge, "io non sono orgogliosa di non averlo ma non ne ho avuto la possibilità. Nella vita però ho studiato tanto per colmare le mie lacune. Non avere titolo di studio non è indifferente e lo dico sempre a mio figlio e ai giovani che incontro".

"A Otto e Mezzo una grande prova di una bravissima ministro, Teresa Bellanova. Questa 'ragazza di 60 anni' come si definiva lei alla Leopolda sarà un punto di riferimento per tante e tanti", scrive Matteo Renzi su Twitter.