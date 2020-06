Tam tam su incontro Berlusconi-Salvini

(Afp)

Alla manifestazione di Fdi in piazza Montecitorio, nel giorno della fiducia al Conte bis, Matteo Salvini ha annunciato che presto vedrà Silvio Berlusconi per fare il punto della situazione e chiarire la strategia politica comune. Da allora, è ricominciato il tam tam su data e luogo dell'atteso faccia a faccia. Allo stato, non c'è stato nessun incontro, ma fonti parlamentari scommettono che possano vedersi nel week end, magari approfittando della presenza del 'Capitano' a Pontida.