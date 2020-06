Calenda: "Alitalia? Venderla per non nazionalizzare"

(Fotogramma)

Cosa fare per evitare la nazionalizzazione di Alitalia? "Venderla". A dare una risposta secca alla domanda lanciata via Twitter da un utente è Carlo Calenda, che risponde così al quesito rivolto sui social anche al Partito democratico e al neoministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Ad oggi - la domanda di Daniele Boga - il governo che margine di manovra potrebbe avere per evitare la nazionalizzazione di Alitalia?". Poi la replica del leader di 'Siamo Europei'.