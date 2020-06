"Mai più Bibbiano", protesta delle mamme davanti Palazzo Chigi

(Fotogramma)

'Giù le mani dai bambini', 'Mai più Bibbiano'.'Conte vienici a parlare di Bibbiano'. Cori davanti a Palazzo Chigi per la protesta del Movimento nazionale #bambinistrappati. Donne e madri a cui sono stati tolti figli e nipoti e che non hanno più loro notizie. "Abbiamo paura che questo nuovo Governo non parli più di Bibbiano", dicono e "chiediamo commissioni regionali d’inchiesta per fare luce sugli affidi illeciti". Il movimento composto da 15mila persone è presente in numerosi Comuni d’Italia. "Saremo qui ogni giorno- dicono - perché si faccia luce su Bibbiano e su tutti i casi di bambini strappati".