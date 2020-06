Stoccata di Calenda: "Il meglio dei #senzadime al governo"

(Fotogramma)

Arrivano le nomine di viceministri e sottosegretari del nuovo esecutivo e, con loro, la stoccata di Carlo Calenda agli ex compagni di viaggio. A finire nel mirino del leader di 'Siamo Europei' sono infatti i renziani Anna Ascani, Ivan Scalfarotto e Alessia Morani, 'rei' di aver accettato l'investitura rispettivamente a viceministro e sottosegretari dopo la battaglia contro l'alleanza con i 5S lanciata dall'ex segretario Renzi attraverso l'hashtag #senzadime.

"Il meglio del #senzadime al Governo. @AnnaAscani @ivanscalfarotto @AlessiaMorani", scrive Calenda 'taggandoli'. In attesa della risposta dei diretti interessati, sono in tanti a replicare. Tra loro, stizzito, il membro della direzione nazionale Pd Davide Di Noi: "Carlo, ci siamo spesi per farti avere quei voti, necessari per un seggio a Bruxelles. Basta dai. Manda a tutti e tre un messaggino di congratulazioni e un grazie per ciò che hanno fatto quando ti sei candidato".