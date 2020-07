Franceschini: "Ocean Viking ha porto sicuro, fine della propaganda di Salvini"

Dario Franceschini (Fotogramma)

"Il governo assegna un porto sicuro a Ocean Viking e i migranti saranno accolti in molti Paesi europei. Fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare". Lo scrive su Twitter il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, dopo la decisione con cui le autorità italiane hanno assegnato alla Ocean Viking il porto sicuro di Lampedusa. "Tornano la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni", aggiunge Franceschini.