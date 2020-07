Salvini: "Eccoli, porti aperti senza limiti"

(Afp)

"Eccoli, porti aperti senza limiti..." Così con poche parole secche l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su facebook, postando la relativa notizia dell'Adnkronos, la decisione dell'Italia di assegnare alla Ocean Viking, con 82 migranti a bordo, come porto sicuro di sbarco Lampedusa.

"Aprire i porti - ha quindi aggiunto a margine dell’assemblea degli amministratori locali della Lega a Milano - non è un dispetto a Salvini ma un danno per milioni di italiani, è un favore agli scafisti. La redistribuzione in Europa sono solo parole. Io sto ancora aspettando che altri Paesi in Europa se ne prendano alcune migliaia di quelli che avevano detto di prendersi. E' la resa". "Fra le promesse di Conte all’Europa c’era evidentemente di fare dell’Italia un campo profughi", ha aggiunto.